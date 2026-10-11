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Lausanne-Noten gegen St. Gallen
Viele ungenügend – keiner überzeugt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 0:1-Niederlage von Lausanne gegen St. Gallen.
Publiziert: vor 28 Minuten
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1/6
St. Gallen feiert nach der Länderspielpause einen 1:0-Heimsieg gegen Lausanne-Sport.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Alle drei Offensivspieler hat Trainer Luka Elsner im Vergleich zum letzten Spiel ausgetauscht. Das Resultat bleibt das gleiche: Lausanne schiesst keine Tore. Sieben sind es in den neun Partien vor dem Auftritt in St. Gallen. Sieben bleiben es danach. Die Offensive fällt damit durch. Wobei schon die Frage besteht: Bekommen all diese talentierten Dribbler überhaupt einen Plan mit aufs Feld? Falls ja, bleibt er im Sitterstadion unsichtbar.

Im Zentrum spielen mit Florent Mollet und Alexis Blin zwei routinierte Franzosen, die beide vor ihrem Engagement in Lausanne arbeitslos waren. Sie ersetzen Koba Koindredi (verletzt) und Sékou Koné (gesperrt), ohne dass sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können. Brandon Soppy auf rechts bleibt wieder einmal weit hinter seinen Fähigkeiten zurück. Ihm scheint schlicht die nötige Ernsthaftigkeit zu fehlen.

In der Innenverteidigung entscheidet der Schweizer U21-Nationalspieler Dircssi Ngonzo mit seiner Unerfahrenheit das Spiel gegen sein Team. Sein Einsteigen erlaubt es Lukas Daschner, sich im Waadtländer Strafraum mit Nachdruck zu Boden gehen zu lassen.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
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FC Lausanne-Sport
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