Alle drei Offensivspieler hat Trainer Luka Elsner im Vergleich zum letzten Spiel ausgetauscht. Das Resultat bleibt das gleiche: Lausanne schiesst keine Tore. Sieben sind es in den neun Partien vor dem Auftritt in St. Gallen. Sieben bleiben es danach. Die Offensive fällt damit durch. Wobei schon die Frage besteht: Bekommen all diese talentierten Dribbler überhaupt einen Plan mit aufs Feld? Falls ja, bleibt er im Sitterstadion unsichtbar.

Im Zentrum spielen mit Florent Mollet und Alexis Blin zwei routinierte Franzosen, die beide vor ihrem Engagement in Lausanne arbeitslos waren. Sie ersetzen Koba Koindredi (verletzt) und Sékou Koné (gesperrt), ohne dass sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können. Brandon Soppy auf rechts bleibt wieder einmal weit hinter seinen Fähigkeiten zurück. Ihm scheint schlicht die nötige Ernsthaftigkeit zu fehlen.

In der Innenverteidigung entscheidet der Schweizer U21-Nationalspieler Dircssi Ngonzo mit seiner Unerfahrenheit das Spiel gegen sein Team. Sein Einsteigen erlaubt es Lukas Daschner, sich im Waadtländer Strafraum mit Nachdruck zu Boden gehen zu lassen.

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