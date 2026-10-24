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Kamberi über Chaos zum Schluss
«Haben in der letzten Aktion alles reingeworfen»

Der FC Zürich gewinnt gegen den FC Luzern knapp mit 2:1. Zum Schluss wird es noch einmal heiss vor dem Tor von Silas Huber. FCZ-Captain Lindrit Kamberi zeigt sich zufrieden mit welcher Vehemenz seine Mannschaft in dieser heiklen letzten Situation verteidigt hat.
Publiziert: vor 1 Minute
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Florian Raz und Tim Oppliger
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0:0
11
15
23
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0:0
11
-2
17
5
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
Servette FC
11
2
16
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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