Kamberi über Chaos zum Schluss «Haben in der letzten Aktion alles reingeworfen»

Der FC Zürich gewinnt gegen den FC Luzern knapp mit 2:1. Zum Schluss wird es noch einmal heiss vor dem Tor von Silas Huber. FCZ-Captain Lindrit Kamberi zeigt sich zufrieden mit welcher Vehemenz seine Mannschaft in dieser heiklen letzten Situation verteidigt hat.