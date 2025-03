Formstand BSC Young Boys

Der schlafende Riese ist erwacht! Nach einer enttäuschenden Hinrunde kommt YB unter Contini immer besser in Schwung. Fünf Siege in sechs Pflichtspielen im Februar, darunter der Einzug ins Cup-Halbfinale gegen den FCZ – die Berner sind auf dem Vormarsch. Besonders die Offensive sorgt für Furore: 17 Tore in sechs Partien sprechen eine deutliche Sprache. Und weil die Spitze der Tabelle eng beisammen ist, bleibt für YB sogar der ganz grosse Wurf möglich.