Die rechte Aussenverteidigung, sie ist an diesem Nachmittag die grosse Schwachstelle von GC: Bereits in Halbzeit eins, als Simone Stroscio diese Position besetzt, laufen die Berner Angriffe vor allem über diese Seite. Und mit dem zur Pause eingewechselten Allan Arigoni läuft es noch schlechter: Beide YB-Tore haben dort ihren Ursprung. Entsprechend sind beide Spieler ungenügend.

Auch im Sturm läuft bei den Hoppers wenig: Lee bleibt blass und kann seine wenigen potenziell gefährlichen Situationen nicht nutzen – bei seinem Ersatz Muci fehlen diese gänzlich. Mit Rissi, der vor dem zweiten Berner Treffer keine gute Figur macht, gibts noch für einen fünften Zürcher eine 3. Der Rest ist beim Debüt von Trainer Olaf Janssen gerade noch so genügend.

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