Die rechte Aussenverteidigung, sie ist an diesem Nachmittag die grosse Schwachstelle von GC: Bereits in Halbzeit eins, als Simone Stroscio diese Position besetzt, laufen die Berner Angriffe vor allem über diese Seite. Und mit dem zur Pause eingewechselten Allan Arigoni läuft es noch schlechter: Beide YB-Tore haben dort ihren Ursprung. Entsprechend sind beide Spieler ungenügend.
Auch im Sturm läuft bei den Hoppers wenig: Lee bleibt blass und kann seine wenigen potenziell gefährlichen Situationen nicht nutzen – bei seinem Ersatz Muci fehlen diese gänzlich. Mit Rissi, der vor dem zweiten Berner Treffer keine gute Figur macht, gibts noch für einen fünften Zürcher eine 3. Der Rest ist beim Debüt von Trainer Olaf Janssen gerade noch so genügend.
Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6