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GC-Noten gegen YB
Fünf Hoppers fallen beim Trainer-Debüt durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die GC-Noten zum 0:2 gegen YB.
Publiziert: 19:30 Uhr
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
1/10
YB schlägt GC nach starker zweiter Halbzeit.
Foto: Toto Marti

Die rechte Aussenverteidigung, sie ist an diesem Nachmittag die grosse Schwachstelle von GC: Bereits in Halbzeit eins, als Simone Stroscio diese Position besetzt, laufen die Berner Angriffe vor allem über diese Seite. Und mit dem zur Pause eingewechselten Allan Arigoni läuft es noch schlechter: Beide YB-Tore haben dort ihren Ursprung. Entsprechend sind beide Spieler ungenügend.

Auch im Sturm läuft bei den Hoppers wenig: Lee bleibt blass und kann seine wenigen potenziell gefährlichen Situationen nicht nutzen – bei seinem Ersatz Muci fehlen diese gänzlich. Mit Rissi, der vor dem zweiten Berner Treffer keine gute Figur macht, gibts noch für einen fünften Zürcher eine 3. Der Rest ist beim Debüt von Trainer Olaf Janssen gerade noch so genügend.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
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Grasshopper Club Zürich
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