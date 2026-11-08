Kevin Spadanuda setzt sein Spiel völlig in den Sand und hat auf seiner rechten Seite nichts zu bieten. Livano Comenencia und Miguel Reichmuth, der zu oft nach hinten spielt, sind ebenfalls kaum besser. Umeh Emmanuel und Philippe Kény hingegen spielen präsenter. In der Abwehr zeigt Torhüter Silas Huber eine solide Leistung und zeigt in der 38. Minute eine wichtige Parade gegen Mathis Lambourde. Alexander Hack agiert in der Innenverteidigung souverän.

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