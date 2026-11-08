Kevin Spadanuda setzt sein Spiel völlig in den Sand und hat auf seiner rechten Seite nichts zu bieten. Livano Comenencia und Miguel Reichmuth, der zu oft nach hinten spielt, sind ebenfalls kaum besser. Umeh Emmanuel und Philippe Kény hingegen spielen präsenter. In der Abwehr zeigt Torhüter Silas Huber eine solide Leistung und zeigt in der 38. Minute eine wichtige Parade gegen Mathis Lambourde. Alexander Hack agiert in der Innenverteidigung souverän.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7