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FCZ-Noten gegen Servette
Zürcher Trio kommt überhaupt nicht auf Touren

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 des FCZ gegen Servette.
Publiziert: vor 2 Minuten
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1/5
Der FCZ und Servette trennen sich unentschieden.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Kevin Spadanuda setzt sein Spiel völlig in den Sand und hat auf seiner rechten Seite nichts zu bieten. Livano Comenencia und Miguel Reichmuth, der zu oft nach hinten spielt, sind ebenfalls kaum besser. Umeh Emmanuel und Philippe Kény hingegen spielen präsenter. In der Abwehr zeigt Torhüter Silas Huber eine solide Leistung und zeigt in der 38. Minute eine wichtige Parade gegen Mathis Lambourde. Alexander Hack agiert in der Innenverteidigung souverän.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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