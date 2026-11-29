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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
15
-7
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde