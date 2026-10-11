Am Freitag hatte sich Slavisa Jokanovic noch nicht festlegen wollen, wer am Sonntag gegen Vaduz im Tor stehen würde. Mit Jonas Omlin hat der FCB-Coach aber die richtige Entscheidung getroffen. Nur dank dem Ex-Nati-Goalie geht das Spiel in Vaduz «nur» mit 0:3 verloren. Vor allem Omlins Reflex gegen den Seitfallzieher von Cabrera ist erste Klasse und bringt ihm als einzigem Basler eine genügende Note ein.

Die FCB-Abwehr versagt dafür eine Woche nach dem 3:7 gegen Winterthur erneut auf ganzer Linie. Bei ihren drei Toren sehen die zugegeben stark aufspielenden Liechtensteiner aus wie der FC Barcelona unter Pep Guardiola. Die vier Verteidiger Daniliuc, Omeragic, Michelin, Cissé, aber auch die beiden Zentrumsspieler Harder und Metinho sind immer viel zu weit von ihren Gegnern entfernt und lassen jegliche Aggressivität vermissen.

Aber auch die Basler Offensive betreibt am Sonntagnachmittag Arbeitsverweigerung. Shaqiri spielt in der Startphase ein paar clevere Pässe, taucht danach aber ab. Celar vergibt in der ersten Minute eine Top-Gelegenheit und stempelt danach aus. Einzig Joker Malouda bringt nach seiner Einwechslung etwas Dampf, für eine genügende Note reicht es aber auch bei ihm nicht.

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