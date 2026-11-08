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FCB-Doppelpacker unzufrieden
«Am Ende geht es ums Gewinnen»

Der FC Basel führt in Thun nach 12 Minuten 2:0 und kommt am Ende nur zu einem 3:3. Zan Celar trifft doppelt, ist nach dem Spiel aber trotzdem nicht zufrieden. Er und Metinho sprechen darüber, wie Basel in der Länderspielpause wieder Vertrauen tanken will.
Publiziert: vor 1 Minute
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Tobias WedermannFussballchef
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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