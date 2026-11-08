FCB-Doppelpacker unzufrieden «Am Ende geht es ums Gewinnen»

Der FC Basel führt in Thun nach 12 Minuten 2:0 und kommt am Ende nur zu einem 3:3. Zan Celar trifft doppelt, ist nach dem Spiel aber trotzdem nicht zufrieden. Er und Metinho sprechen darüber, wie Basel in der Länderspielpause wieder Vertrauen tanken will.