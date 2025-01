Formstand FC Zürich

Letzter Liga-Dreier für den FCZ? Schon eine Weile her – im Oktober gegen den FC Sion! Danach folgten sechs sieglose Meisterschaftspartien in Serie. Einziger Lichtblick: der Cup-Erfolg im Achtelfinale gegen GC. In der Winterpause gab’s vier Testspiele mit gemischtem Ausgang (2 Siege, 2 Niederlagen). Den Königstransfer, Steven Zuber, fixierten die Stadtzürcher noch im alten Jahr, während mit Okita und Condé zwei bewährte Kräfte den Klub verlassen haben. Der Kader bleibt also im Umbruch. Wo steht der FCZ jetzt? Schwer zu sagen. Aber klar ist: Es wird höchste Zeit für die Trendwende!