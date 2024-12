Formstand FC St. Gallen

Auch bei den Espen war der Saisonstart unter Neo-Coach Maassen vielversprechend und entfachte in der Ostschweiz Hoffnungen auf eine starke Spielzeit. Doch die Dreifachbelastung setzt den Grün-Weissen mittlerweile deutlich zu. In der Conference League rangiert man aktuell auf Platz 30. Zwar ist der rettende 24. Rang nur einen Punkt entfernt, doch mit dem 1. FC Heidenheim wartet am kommenden Donnerstag eine knifflige Aufgabe. In der Liga könnte ein Sieg heute den Anschluss an die Top 6 sichern – und endlich den ersten Dreier seit dem 10. November bringen.