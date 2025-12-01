DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Winterthur - FC Basel (07.12.2025)
FC Winterthur
14:00
FC Basel
Zum Fussball-Kalender
FC Winterthur
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Basel
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Winterthur - FC Basel
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Winterthur, Schweiz
Stadion Schützenwiese
Kapazität
9’450
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Basel
Super League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Basel
Super League