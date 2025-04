Formstand FC Sion

Die Formkurve der heutigen Gastgeber zeigt zuletzt wieder etwas nach oben. Das Team rund um Trainer Didier Tholot ist aktuell seit drei Spielen ungeschlagen, wobei man einen Heimsieg und zwei Remis verbuchen konnte. Die Sittener stehen somit auf dem 9. Tabellenrang, wobei sie zehn Punkte Rückstand auf die Top 6 haben, aber auch ein Polster von acht Zählern auf den Barrage-Platz. Es scheint somit alles auf eine Platzierung in der unteren Tabellenhälfte hinauszulaufen. Doch der FC Sion möchte in den verbleibenden vier Spielen sicherlich noch ordentlich punkten, um im Saisonfinale innerhalb der Relegation Group nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Für einen Sprung in die Championship Group kommt der Sittener Aufschwung allerdings wohl etwas zu spät.