Formstand BSC Young Boys

Ganz anders präsentiert sich die Lage bei den Young Boys: Nur eine Niederlage in den letzten fünf Ligaspielen, dafür drei Siege – die Hauptstädter sind klar im Aufwind. Joël Magnin, der neue (alte) Coach, hat das Team wieder stabilisiert und peilt mit seinem klaren Kurs die obere Tabellenhälfte an. Ob YB heute in Luzern den positiven Trend fortsetzen kann, bleibt spannend – die Vorzeichen stehen jedenfalls gut!