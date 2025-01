Fazit erste Halbzeit

Die Partie beginnt ohne langes Abtasten, bereits nach 40 Sekunden hat Basel die erste grosse Chance zur Führung. Doch Carlos setzt einen Kpfball nur an den pfosten. Auch Lugano kommt früh zu einigen guten Gelegenheiten, nach zehn Minuten stehen ingesamt schon sechs Abschlüsse zu Buche. Danach übernimmt der FCB allmählich die Kontrolle und belohnt sich in der 24. Minute. Shaqiri schickt Carlos mit einem feinen Chip-Pass in die Tiefe, und dieser lupft den Ball souverän zur Führung ins Netz. Basel bleibt spielbestimmend und kommt erneut durch Carlos per Kopf zu einer weiteren guten Möglichkeit. Erst in den letzten Minuten vor der Pause wird Lugano wieder aktiver und drängt auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit wird Zanotti im Strafraum von Schmid zu Fall gebracht, Grgic verwandelt den fälligen Penalty souverän zum 1:1. Eine intensive und temporeiche erste Halbzeit geht damit zu Ende. Basel hätte nach einer halben Stunde bereits höher führen müssen, doch Lugano nutzte seine Chance kurz vor der Pause eiskalt aus. Insgesamt gab es in den ersten 45 Minuten 24 Abschlüsse, davon 14 für den FCB.