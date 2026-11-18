Wer hat in dieser Saison bis jetzt die meisten Spiele in den Beinen? Die Europacup-Teams haben in der Super League klar die Nase vorn.

Darum gehts Europacup-Einsätze prägen die Minutenliste der Super League stärker als Nationalteam-Spiele

Thun-Goalie Niklas Steffen führt mit 1920 Minuten, Kronig bei den Feldspieler mit 1865

Ciganiks führt ohne Europacup mit 1627 Minuten, Daniliuc ohne Europa und Nationalteam

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die zweite Länderspielpause der Saison ist zu Ende, am Wochenende gehts zurück in den Ligaalltag. Während viele in den zwei Wochen zwischen zwei Super-League-Runden sich vielleicht etwas entspannen konnten, spielten andere für ihre Nationalteams.

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So zum Beispiel Luzerns Andrejs Ciganiks (29), der für Lettland in der Nations League zweimal über die volle Distanz im Einsatz stand. Auch die Lugano-Youngsters Bekhruz Karimov (19) für Usbekistan und Dereck Moncada (18) für Honduras kamen in zwei Testspielen zu 178 respektive 157 Minuten Einsatzzeit. Beide konnten dabei sogar ein Tor bejubeln. Karimov erzielte beim 2:3 gegen Russland am 12. November sein erstes Länderspieltor, Moncada war am 17. November gegen Kuwait (2:0) zum zweiten Mal erfolgreich.

Daneben trafen auch Armin Gigovic (YB, 24) für Bosnien-Herzegowina gegen Schweden, Patrik Kristal (Thun, 19) für Estland gegen Bulgarien, Alvyn Sanches (YB, 23) und Winsley Boteli (Sion, 20) für die Schweiz gegen Schottland sowie die Schweizer U19-Nationalspieler Nevio Scherrer (FCSG, 18) und Giacomo Koloto (Basel, 18) für ihre Nationalteams.

Europacup sticht Nationalteams aus

Beim Blick auf die Statistik fällt aber auf: Die Dauerbrenner sind gar keine Nationalspieler. Thun-Goalie Niklas Steffen (25) kommt auf die meisten Spielminuten in Klub-Pflichtspielen und Länderspielen aller Super-League-Spieler, obwohl er in drei Partien nicht zum Einsatz kam. 1920 sind es in 21 Pflichtspielen. Von den Feldspielern hat Sions Jan Kronig (26) die Nase vorn. Der Verteidiger, der als einer von sieben Akteuren noch keine Liga-Minute verpasst hat, wurde nur in der ersten Cup-Runde in Kerzers FR ausgewechselt. 1865 in 21 Spielen in der Liga, im Cup und in der Conference-League-Quali waren es bisher.

Von den Spielern ohne Europacup-Einsatz ist Ciganiks mit 1627 Minuten die Nummer eins. Von allen, die weder europäisch noch im Nationalteam aktiv waren, hat Basels Flavius Daniliuc (25) die Nase vorn. Er hat in der Liga bisher immer durchgespielt.

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