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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
14
-11
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde