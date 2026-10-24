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Di Giusto über 1. Halbzeit
«Wurde zurecht laut in der Kabine»

Der FC Luzern zieht beim 1:2 gegen den FCZ den Kürzeren. Vor allem in der ersten Halbzeit wirken die Luzerner schläfrig. Matteo Di Giusto verrät, was in der Halbzeitpause passiert ist.
Publiziert: 24.10.2026 um 21:05 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC Zürich
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11
-3
17
5
Servette FC
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11
2
16
6
FC St. Gallen
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11
-4
16
7
FC Basel
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10
-3
13
8
FC Luzern
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11
-6
12
9
FC Thun
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10
-10
10
10
FC Vaduz
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11
-1
9
11
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-13
8
12
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10
-9
6
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