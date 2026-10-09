DE
FR
Abonnieren

Die Nati-Pause ist vorbei
Bist du bereit für den Super-League-Neustart? Beweis es!

Die Super League kehrt nach drei Wochen Länderspielpause zurück. Bist du bereit für den Neustart? Teste dein Wissen im Quiz.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
20770578 entity_logo_fcstgallen
FC St. Gallen
20770541 entity_logo_fcbasel
FC Basel
20770585 entity_logo_grasshopperclub_1
Grasshopper Club Zürich
20770555 entity_logo_fcluzern
FC Luzern
entity logo vaduz
FC Vaduz
20770565 entity_logo_fczuerich
FC Zürich
20770550 entity_logo_youngboys
BSC Young Boys
20770559 2443_1
FC Lugano
20770572 entity_logo_fclausanne_1
FC Lausanne-Sport
20770543 entity_logo_servettefc
Servette FC
20896966 2454
FC Thun
20770582 entity_logo_fcsion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        brack super league
        Super League
        20770578 entity_logo_fcstgallen
        FC St. Gallen
        20770541 entity_logo_fcbasel
        FC Basel
        20770585 entity_logo_grasshopperclub_1
        Grasshopper Club Zürich
        20770555 entity_logo_fcluzern
        FC Luzern
        entity logo vaduz
        FC Vaduz
        20770565 entity_logo_fczuerich
        FC Zürich
        20770550 entity_logo_youngboys
        BSC Young Boys
        20770559 2443_1
        FC Lugano
        20770572 entity_logo_fclausanne_1
        FC Lausanne-Sport
        20770543 entity_logo_servettefc
        Servette FC
        20896966 2454
        FC Thun
        20770582 entity_logo_fcsion
        FC Sion