37. Minute: Toooooooooor für den BSC Young Boys, 1:1 durch Darian Males.

Auf der linken Seite wird Virginius lanciert, er zieht an der Strafraumgrenze in die Mitte und schickt Cedric Itten in die Tiefe. Der Stürmer zögert keine Sekunde, sondern drischt den Ball ins Zentrum. Am zweiten Pfosten kommt Darian Males angerauscht, er wurde von der weinroten Defensive vergessen, und kann den Ball in den Maschen unterbringen.