Alain KunzReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
13
-7
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde