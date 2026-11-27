Der FC Lugano hat mit Anto Grgic die Zukunft geregelt. Der Mittelfeldspieler hat im Tessin langfristig verlängert.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Anto Grgic (29) hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Lugano bis Sommer 2031 verlängert. Der einstige FCZ-Junior kam 2023 ablösefrei vom FC Sion und entwickelte sich zu einem absoluten Leistungsträger im zentralen Mittelfeld.

In 152 Spielen gelangen Grgic 21 Tore und 22 Vorlagen. Dabei ist nicht zuletzt seine Penalty-Quote beeindruckend. Von 40 Elfmetern auf Profistufe in seiner Karriere hat er erst vier verschossen. Für Lugano hat er bisher alle 18 verwandelt.

Noch näher dran an Lugano Füge jetzt Lugano deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.