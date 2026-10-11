Abrashi zu neuem GC-Coach «Man merkt, er ist dankbar, hier zu sein»

GC hält gegen YB lange gut mit. Dann machen die Berner mit den Hoppers kurzen Prozess. GC‑Captain Amir Abrashi spricht im Blick-Interview nach Abpfiff über seinen Trainer Olaf Janssen und meint: «Man merkt, er ist dankbar, hier zu sein.»