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Abrashi zu neuem GC-Coach
«Man merkt, er ist dankbar, hier zu sein»

GC hält gegen YB lange gut mit. Dann machen die Berner mit den Hoppers kurzen Prozess. GC‑Captain Amir Abrashi spricht im Blick-Interview nach Abpfiff über seinen Trainer Olaf Janssen und meint: «Man merkt, er ist dankbar, hier zu sein.»
Publiziert: vor 2 Minuten
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Björn LindroosRedaktor Sport
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1:0
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
0:2
10
-2
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2:0
10
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:1
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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