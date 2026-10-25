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«Ich finde das geil»
GC-Captain Abrashi spricht über Pfiffe im Joggeli

GC-Captain Amir Abrashi spricht über das Remis gegen den FC Basel im Joggeli.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Stefan KreisReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die Highlights des 11. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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FC Basel
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Grasshopper Club Zürich
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