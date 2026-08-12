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Sturmjuwel aus Kanada
16-Jähriger erhält Profivertrag bei Lugano

Bei Antonio Morello hat der FC Lugano Nägel mit Köpfen gemacht.
Publiziert: 17:32 Uhr
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Via Schaffhausen fand der Kanadier Antonio Morello (16) vor eineinhalb Jahren seinen Weg zum FC Lugano. Nun hat das Sturm-Talent bei den Bianconeri seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, wie der Super-League-Leader am Mittwoch bekanntgibt. Unklar ist, wie lange dieser gültig ist.

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