Via Schaffhausen fand der Kanadier Antonio Morello (16) vor eineinhalb Jahren seinen Weg zum FC Lugano. Nun hat das Sturm-Talent bei den Bianconeri seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, wie der Super-League-Leader am Mittwoch bekanntgibt. Unklar ist, wie lange dieser gültig ist.
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