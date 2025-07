Andrin Hunziker (M.), hier neben Juan Gauto (l.) und Xherdan Shaqiri, läuft künftig für den FC Winterthur auf. Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Nicolas Horni Sportredaktor

Der FC Winterthur legt in der Offensive nach. Vom FC Basel wechselt Stürmer Andrin Hunziker (22) auf Leihbasis in die Eulachstadt.

«Andrin ist ein physisch starker Spieler, hat eine super Mentalität und passt vom Charakter perfekt in unsere Mannschaft», sagt FCW-Sportchef Oliver Kaiser zum Neuzugang. «Für Andrins weitere Entwicklung ist möglichst viel Spielpraxis unerlässlich. In der aktuellen Situation – mit der bevorstehenden Dreifachbelastung inklusive internationalem Topniveau – kann ihm der FCB diese nicht garantieren», meint FCB-Sportdirektor Daniel Stucki.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zuletzt in der 2. Bundesliga

Hunziker durchlief die Jugendabteilung beim FC Basel und feierte im Februar 2021 sein Debüt im Fanionteam von Rotblau. Im Sommer 2022 wurde Hunziker an den FC Aarau ausgeliehen, wo ihm in 29 Spielen acht Tore und drei Assists gelangen. Nur kurz nach seiner Rückkehr ans Rheinknie im Sommer 2023 riss er sich das Kreuzband und fiel lange aus. Die abgelaufene Saison verbrachte der 22-Jährige in der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC. Dort gelangen ihm in 19 Spielen zwei Tore und ein Assist.

Nun soll der 1,92-Meter-Mann beim FC Winterthur erneut Spielpraxis sammeln. Beim FCB hat Hunziker ein bis Sommer 2027 gültiges Arbeitspapier.