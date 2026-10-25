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Lausanne-Noten gegen Sion
Waadtländer Offensive tut sich schwer – Stürmer fällt durch

Lausanne kommt nach der fünften Niederlage in Folge nicht vom Fleck. Dabei sind erneut mehrere Spieler ungenügend. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die Lausanne-Noten zur Partie gegen Sion.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Sion jubelt nach 33 Minuten über die Führung.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Thomas Freiburghaus

Der Mangel an Selbstvertrauen ist bei Lausanne sichtbar. Ein Tor wird aberkannt, dazu kommen zahlreiche vergebene Chancen in der Schlussphase. Für die Mannschaft von Luka Elsner läuft es nach wie vor alles andere als rund – sie hat den Schlüssel zum Erfolg noch nicht gefunden. Auch heute sind vier Waadtländer ungenügend, darunter Stürmer Omar Janneh.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
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11
-10
6
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