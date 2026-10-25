Lausanne kommt nach der fünften Niederlage in Folge nicht vom Fleck. Dabei sind erneut mehrere Spieler ungenügend. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die Lausanne-Noten zur Partie gegen Sion.

Thomas Freiburghaus

Der Mangel an Selbstvertrauen ist bei Lausanne sichtbar. Ein Tor wird aberkannt, dazu kommen zahlreiche vergebene Chancen in der Schlussphase. Für die Mannschaft von Luka Elsner läuft es nach wie vor alles andere als rund – sie hat den Schlüssel zum Erfolg noch nicht gefunden. Auch heute sind vier Waadtländer ungenügend, darunter Stürmer Omar Janneh.