Der Mangel an Selbstvertrauen ist bei Lausanne sichtbar. Ein Tor wird aberkannt, dazu kommen zahlreiche vergebene Chancen in der Schlussphase. Für die Mannschaft von Luka Elsner läuft es nach wie vor alles andere als rund – sie hat den Schlüssel zum Erfolg noch nicht gefunden. Auch heute sind vier Waadtländer ungenügend, darunter Stürmer Omar Janneh.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6