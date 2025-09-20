Julian von Moos fällt bei Luzern erneut aus. Der Offensivspieler hat sich im Training eine leichte Adduktorenverletzung zugezogen.

1/2 Luzern muss erneut auf Julian von Moos verzichten. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Julian von Moos fällt zwei bis drei Wochen aus

Er zog sich die Adduktorenverletzung im Training zu

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Julian von Moos (24) fehlt dem FC Luzern in den kommenden zwei bis drei Wochen. Wie die Luzerner am Samstag vermelden, fällt der Offensivspieler aufgrund einer leichten Adduktorenverletzung aus, die er sich im Training zugezogen hat.

Von Moos wechselte im Sommer auf Leihbasis von Servette nach Luzern. Es ist seit seinem Wechsel bereits der zweite verletzungsbedingte Ausfall des Thurgauers. Bereits im August verpasste der Stürmer zwei Ligaspiele und die erste Runde des Schweizer Cup, dies ebenfalls aufgrund von Adduktorenproblemen.

Luzern wird damit auch für die zweite Cuppartie vom Sonntag (16 Uhr) gegen Bosna Neuchâtel auf von Moos verzichten müssen. In vier Einsätzen für die Luzerner hat der 24-Jährige bislang einen Assist beigesteuert.

