FC Basel vor Verpflichtung eines neuen Salah

Ibrahim Salah soll zum FC Basel wechseln. Der 23-jährige Stürmer kommt von Stade Rennes. Details zum Transfer sind noch nicht bekannt.

1/4 Stürmt bald wieder ein Salah für den FC Basel? Ibrahim Salah soll vor einem Wechsel aus der Ligue 1 ans Rheinknie stehen. Foto: Getty Images

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Ein neuer Salah für den FCB. 11 Jahre nach dem Abgang des heutigen Liverpool-Stars Mohamed Salah soll Ibrahim Salah (23) ans Rheinknie wechseln. Wie «l’Équipe» berichtet, sollen sich der FC Basel und Stade Rennes einig sein. Über die Modalitäten ist nichts bekannt. Der Marktwert des Marokkaners liegt gemäss Transfermarkt bei 3 Millionen Euro.

Der Stürmer wechselte im Januar 2023 von KAA Gent nach Rennes, wurde letzte Saison dann an Stade Brest ausgeliehen. In total 21 Spielen (über durchschnittlich 31 Minuten) in Ligue 1, Cup und Champions League erzielte er zwei Tore und gab einen Assist.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.