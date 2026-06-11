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Brack Super League
FCB: Das sagt Valentin Stocker über seine neue Rolle
Stocker über neue FCB-Rolle
«Ich wollte nicht über ihnen stehen»
Valentin Stocker spricht im Interview über seine neue Rolle beim FCB.
Publiziert: vor 21 Minuten
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