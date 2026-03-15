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Stimmen zum Basler Sieg
Diese Blick-Frage bringt FCB-Daniliuc zum Schmunzeln

Flavius Daniliuc und Metinho sprechen nach dem Sieg gegen Servette über die Partie.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Die Highlights des 30. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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