Der Aufsteiger verblüfft: Nach 13 Spieltagen liegt der FC Thun an der Spitze der Super League – und dies mit neun Punkten Vorsprung. Bereits stellt sich die Frage: Werden diese Thuner nun Meister?

Im Hoch: Dank Bertones Freistosstor in der 90. Minute feiert der FC Thun am vergangenen Samstag in Genf den sechsten Sieg in Serie. Foto: keystone-sda.ch

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

13 Spiele, 31 Punkte – noch nie ist ein Super-League-Aufsteiger so gut in eine Saison gestartet wie aktuell der FC Thun. Weil es den beiden grössten Titelanwärtern YB und Basel an der Konstanz fehlt, beträgt das Polster der Equipe von Coach Mauro Lustrinelli (49) bereits satte neun Punkte (oder sieben nach Verlustpunkten – St. Gallen mit 21 Punkten hat noch ein Spiel weniger ausgetragen). Auch von zwischenzeitlichen Rückschlägen wie dem Cup-Out gegen den FC Breitenrain aus der Promotion League und Niederlagen gegen Basel und YB haben sich die Thuner nicht aus der Bahn werfen lassen.

Ein Blick in die Super-League-Historie zeigt: Nur viermal lag ein Team zu diesem Zeitpunkt der Saison deutlicher an der Spitze als der FC Thun jetzt – und in allen vier Fällen kürte sich dieses Team am Ende der Spielzeit auch zum Meister. Höchste Zeit also, die Frage zu stellen: Kann der FC Thun tatsächlich Meister werden?