Wird der FC Thun nun Meister?

Der Aufsteiger verblüfft: Nach 13 Spieltagen liegt der FC Thun an der Spitze der Super League – und dies mit neun Punkten Vorsprung. Bereits stellt sich die Frage: Werden diese Thuner nun Meister?
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Anhören
Im Hoch: Dank Bertones Freistosstor in der 90. Minute feiert der FC Thun am vergangenen Samstag in Genf den sechsten Sieg in Serie.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

13 Spiele, 31 Punkte – noch nie ist ein Super-League-Aufsteiger so gut in eine Saison gestartet wie aktuell der FC Thun. Weil es den beiden grössten Titelanwärtern YB und Basel an der Konstanz fehlt, beträgt das Polster der Equipe von Coach Mauro Lustrinelli (49) bereits satte neun Punkte (oder sieben nach Verlustpunkten – St. Gallen mit 21 Punkten hat noch ein Spiel weniger ausgetragen). Auch von zwischenzeitlichen Rückschlägen wie dem Cup-Out gegen den FC Breitenrain aus der Promotion League und Niederlagen gegen Basel und YB haben sich die Thuner nicht aus der Bahn werfen lassen.

Ein Blick in die Super-League-Historie zeigt: Nur viermal lag ein Team zu diesem Zeitpunkt der Saison deutlicher an der Spitze als der FC Thun jetzt – und in allen vier Fällen kürte sich dieses Team am Ende der Spielzeit auch zum Meister. Höchste Zeit also, die Frage zu stellen: Kann der FC Thun tatsächlich Meister werden?

Externe Inhalte
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
