«Ich bin stolz, so einen Pokal zu bekommen»
1:54
Lustrinellis erste Trophäe:«Ich bin stolz, so einen Pokal zu bekommen»

Wer wird «FORZA! Trainer des Monats» im Februar?

Die erste Auszeichnung als «FORZA! Trainer des Monats» im Januar hat Mauro Lustrinelli gewonnen. Wird er sein eigener Nachfolger? Oder bekommt ein anderer Trainer den Preis? Das liegt auch an dir.
Publiziert: vor 28 Minuten
Sieht einfach gut aus, dieser Award. Klar, Mauro Lustrinelli natürlich auch. Im Bild die Übergabe des Pokals an den Thun-Trainer (l.) durch Blick-Reporter Simon Strimer.
  • Mauro Lustrinelli wurde «FORZA! Trainer des Monats» im Januar
  • Für den Februar stehen wieder alle 12 Trainer zur Wahl
Man könnte es sich ganz einfach machen: Der FC Thun hat alle Spiele im Monat Februar gewonnen. Nachfolger von Mauro Lustrinielli (50) als «FORZA! Trainer des Monats» kann also nur einer werden: Mauro Lustrinelli! Zumal der Tessiner bei der Preisverleihung mit einem Augenzwinkern festgehalten hat, dass er zu Hause schon noch etwas Platz hätte für weitere Pokale.

Aber vielleicht hat im Februar ja doch ein anderer Coach die wirklich schöne Trophäe verdient? Weil er zwar weniger Punkte eingefahren hat, das aber unter weitaus schwierigeren Voraussetzungen als der Trainer des souveränen Leaders, der momentan auf einer beispiellosen Erfolgswelle reitet.

Zum Beispiel Mario Frick, der mit seinem FC Luzern anfangs Februar im Abstiegssumpf zu versinken drohte. Und der plötzlich wieder den Anschluss an die Top 6 gefunden hat. Ein beeindruckender Turnaround – auch wenn die letzte Partie des Monats verloren gegangen ist. Natürlich in Thun.

Oder wie wäre es mit Enrico Maassen (41)? Der beisst sich mit seinem FC St. Gallen auf Rang zwei der Liga fest. Auch, weil er ohne Niederlage durch den Februar gekommen ist. Oder mit Didier Tholot (61)? Der hätte ja nur schon deswegen einen Preis verdient, weil er nun seit über zweieinhalb Jahren am Stück Trainer des FC Sion ist.

Aber natürlich sind alle zwölf Trainer der Liga wählbar. Stimme jetzt ab und bestimme mit.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
27
-47
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
