Wer wird «FORZA! Trainer des Monats» im Februar?

Die erste Auszeichnung als «FORZA! Trainer des Monats» im Januar hat Mauro Lustrinelli gewonnen. Wird er sein eigener Nachfolger? Oder bekommt ein anderer Trainer den Preis? Das liegt auch an dir.

Mauro Lustrinelli wurde «FORZA! Trainer des Monats» im Januar

Für den Februar stehen wieder alle 12 Trainer zur Wahl

Florian Raz Reporter Fussball

Man könnte es sich ganz einfach machen: Der FC Thun hat alle Spiele im Monat Februar gewonnen. Nachfolger von Mauro Lustrinielli (50) als «FORZA! Trainer des Monats» kann also nur einer werden: Mauro Lustrinelli! Zumal der Tessiner bei der Preisverleihung mit einem Augenzwinkern festgehalten hat, dass er zu Hause schon noch etwas Platz hätte für weitere Pokale.

Aber vielleicht hat im Februar ja doch ein anderer Coach die wirklich schöne Trophäe verdient? Weil er zwar weniger Punkte eingefahren hat, das aber unter weitaus schwierigeren Voraussetzungen als der Trainer des souveränen Leaders, der momentan auf einer beispiellosen Erfolgswelle reitet.

Zum Beispiel Mario Frick, der mit seinem FC Luzern anfangs Februar im Abstiegssumpf zu versinken drohte. Und der plötzlich wieder den Anschluss an die Top 6 gefunden hat. Ein beeindruckender Turnaround – auch wenn die letzte Partie des Monats verloren gegangen ist. Natürlich in Thun.

Oder wie wäre es mit Enrico Maassen (41)? Der beisst sich mit seinem FC St. Gallen auf Rang zwei der Liga fest. Auch, weil er ohne Niederlage durch den Februar gekommen ist. Oder mit Didier Tholot (61)? Der hätte ja nur schon deswegen einen Preis verdient, weil er nun seit über zweieinhalb Jahren am Stück Trainer des FC Sion ist.

Aber natürlich sind alle zwölf Trainer der Liga wählbar. Stimme jetzt ab und bestimme mit.

