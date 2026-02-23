Wer ist dein Spieler der Super-League-Runde?

Cédric HeebRedaktor Sport
Aufgrund der Spielabsage in Winterthur wurden am vergangenen Wochenende nur fünf statt sechs Super-League-Partien ausgetragen. Dabei sind zwei Spieler herausgestochen: Doppelpacker Oscar Kabwit (20) vom FCL und Dreifach-Torschütze Rilind Nivokazi (26) vom FC Sion.
Beide wurden für ihre Top-Leistungen mit der Blick-Note 6 bewertet. Dazu erhielten 24 Super-League-Profis die Note 5. Ein paar von ihnen bekommen erstmals den Stempel «gut» verpasst, darunter das FCZ-Duo Silas Huber (20) und Neuzugang Alexander Hack (32).
Wer hat dich am meisten überzeugt? Gib jetzt deine Stimme ab.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde