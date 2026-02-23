Wer ist dein Spieler der Super-League-Runde?

Zweimal wurde von Blick am Wochenende die Bestnote vergeben. Wer war für dich der beste Spieler der Super-League-Runde?

Cédric Heeb Redaktor Sport

Aufgrund der Spielabsage in Winterthur wurden am vergangenen Wochenende nur fünf statt sechs Super-League-Partien ausgetragen. Dabei sind zwei Spieler herausgestochen: Doppelpacker Oscar Kabwit (20) vom FCL und Dreifach-Torschütze Rilind Nivokazi (26) vom FC Sion.

Beide wurden für ihre Top-Leistungen mit der Blick-Note 6 bewertet. Dazu erhielten 24 Super-League-Profis die Note 5. Ein paar von ihnen bekommen erstmals den Stempel «gut» verpasst, darunter das FCZ-Duo Silas Huber (20) und Neuzugang Alexander Hack (32).

Wer hat dich am meisten überzeugt? Gib jetzt deine Stimme ab.

