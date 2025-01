Steffens besondere Karriere

Gäbe es in der Super League einen Award für die grösste Reizfigur, Renato Steffen (33) würde jedes Jahr zu den Top-Favoriten auf die Auszeichnung gehören. Was daran liegt, dass der Aarauer auch mit 33 Jahren immer offen ausspricht, was ihm gerade durch den Kopf geht. Was aber auch mit dem beeindruckenden Willen und den Emotionen zusammenhängt, die der Flügelspieler in jedem Spiel auf den Platz bringt. Völlig egal, ob es dabei gegen einen seiner ehemaligen Klubs geht. Doch genau diese Einstellung hat dafür gesorgt, dass Steffen eine Karriere hingelegt hat, die bereits beendet schien, bevor sie richtig begonnen hatte.

Mit 15 fliegt Steffen aus dem Nachwuchs des FC Aarau. «Ich habe damals überlegt, ganz mit dem Fussball aufzuhören», erzählt er später. Steffen beginnt eine Malerlehre und kickt nebenbei bei den Junioren des SC Schöftland. Doch dann nimmt die Karriere doch noch Fahrt auf. Via Solothurn schafft der Flügelspieler innerhalb von etwas mehr als einem Jahr den Sprung von der 2. Liga interregional in die Super League. 21-jährig ist er da – und startet beim FC Thun richtig durch. Nach nur einer Saison geht es weiter nach Bern und von dort nach Basel, wo er zweimal Meister und einmal Cupsieger wird.

2018 folgt der Wechsel nach Wolfsburg, wo er sich den Traum von der Bundesliga erfüllt. Nationalspieler ist er zu diesem Zeitpunkt bereits. Im Oktober 2015 debütiert er in der EM-Quali beim 7:0-Sieg gegen San Marino. 40 weitere Einsätze sowie eine WM- und eine EM-Teilnahme folgen.

Nach seiner Vertragsverlängerung in Lugano wird Steffen zweifellos auch in den kommenden drei Jahren in den wenigsten Schweizer Fussballstadien mit Applaus begrüsst werden. Anerkennung für seine Karriere hat der einstige Malerlehrling und Super-League-Spieler des Jahres 2024 trotzdem verdient.