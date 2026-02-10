DE
FR
Abonnieren

Starke Zahlen
Super-League-Duo ist Barça-Star Yamal dicht auf den Fersen

Ethan Meichtry und Jonathan Asp Jensen überzeugen in der bisherigen Saison. In einer Statistik sind sie gar an Barça-Superstar Lamine Yamal dran.
Publiziert: 12:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/6
Thun-Juwel Ethan Meichtry …
Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Darum gehts

  • Ethan Meichtry vom FC Thun glänzt mit sechs Toren und Vorlagen
  • Er ist international viertbester U21-Spieler bei Pässen unter Druck
  • Super League stellt zwei Top-10-Spieler, Meichtry und Asp Jensen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Ethan Meichtry ist beim FC Thun einer der Shootingstars der Saison. Sechs Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm in der laufenden Spielzeit bereits. Und auch international muss sich der 20-Jährige vor niemandem verstecken – das zeigt ein Blick auf eine Statistik des Fussballinstituts «CIES».

Diese zeigt die U21-Spieler, die pro 30 Minuten am meisten gefährliche Pässe unter Druck spielen. Berücksichtigt werden alle Akteure, die in der höchsten Liga ihres Landes spielen und in dieser Saison mindestens 720 Minuten auf dem Platz gestanden sind. Meichtry reiht sich dabei auf dem vierten Rang ein – nur einen hinter Barça-Superstar Lamine Yamal (18). Ganz vorne steht Alex Badolato (20), der in der australischen Liga aktiv ist.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinter Meichtry folgt gleich der nächste Spieler, der in der Schweiz aktiv ist: Jonathan Asp Jensen (20), der in dieser Saison bereits elf Skorerpunkte für die Hoppers sammelte, liegt auf dem fünften Platz. Damit ist die Super League neben der LaLiga (Yamal und Franco Mastantuono; 18, Rang 8) und der Serie A (Francesco Esposito; 20, Rang 2 und Kenan Yildiz; 20, Rang 9), die einzige Liga, die zweimal in den Top 10 vertreten ist.

Mehr Super League
«Transfersieger? Der Titel bringt uns nix»
GC-Inside
Scheiblehner vor Luzern-Duell
«Transfersieger? Der Titel bringt uns nix»
In Luzern will niemand etwas von Schicksalsspielen wissen
Barrage-Platz droht
In Luzern will niemand etwas von Schicksalsspielen wissen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
22
14
39
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
9
FC Zürich
FC Zürich
23
-12
25
10
FC Luzern
FC Luzern
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
23
-11
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Barcelona
FC Barcelona
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        FC Thun
        FC Thun
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich