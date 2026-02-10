Ethan Meichtry und Jonathan Asp Jensen überzeugen in der bisherigen Saison. In einer Statistik sind sie gar an Barça-Superstar Lamine Yamal dran.

Er ist international viertbester U21-Spieler bei Pässen unter Druck

Ethan Meichtry ist beim FC Thun einer der Shootingstars der Saison. Sechs Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm in der laufenden Spielzeit bereits. Und auch international muss sich der 20-Jährige vor niemandem verstecken – das zeigt ein Blick auf eine Statistik des Fussballinstituts «CIES».

Diese zeigt die U21-Spieler, die pro 30 Minuten am meisten gefährliche Pässe unter Druck spielen. Berücksichtigt werden alle Akteure, die in der höchsten Liga ihres Landes spielen und in dieser Saison mindestens 720 Minuten auf dem Platz gestanden sind. Meichtry reiht sich dabei auf dem vierten Rang ein – nur einen hinter Barça-Superstar Lamine Yamal (18). Ganz vorne steht Alex Badolato (20), der in der australischen Liga aktiv ist.

Hinter Meichtry folgt gleich der nächste Spieler, der in der Schweiz aktiv ist: Jonathan Asp Jensen (20), der in dieser Saison bereits elf Skorerpunkte für die Hoppers sammelte, liegt auf dem fünften Platz. Damit ist die Super League neben der LaLiga (Yamal und Franco Mastantuono; 18, Rang 8) und der Serie A (Francesco Esposito; 20, Rang 2 und Kenan Yildiz; 20, Rang 9), die einzige Liga, die zweimal in den Top 10 vertreten ist.