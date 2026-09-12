Bittere News für Servette: Captain Timothé Cognat fällt mehrere Wochen aus. Nun müssen die Neuzugänge in die Bresche springen und den Offensivmotor wieder ankurbeln – hier gehts zum Servette-Inside.

Thomas Freiburghaus

Die News der Woche

Servette muss mehr als einen Monat lang auf seinen Spielmacher Timothé Cognat verzichten. Der französische Mittelfeldspieler, der am vergangenen Wochenende im Spiel gegen St. Gallen auf einer Trage vom Platz gebracht wurde, fällt laut Angaben seines Vereins «4 bis 6 Wochen» aus.

Die grosse Frage

Werden die Genfer endlich wieder etwas Schwung in ihre Offensive bringen? Mit nur vier erzielten Treffern aus sechs Spielen stellt Servette den mit Abstand schwächsten Angriff der Super League. Der Klub hat sich in diesem Bereich kurz vor Ende der Transferperiode verstärkt – nun liegt es an den Neuzugängen, den Motor wieder zum Laufen zu bringen.

Gesagt ist gesagt

«Wir wollten alle, dass Dereck Kutesa zu Servette kommt», erklärt Sportdirektor John Williams am Freitag gegenüber der Presse. Der Engländer äusserte sich ein letztes Mal zu dieser «Affäre», die in Genf für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte. Die Pressekonferenz der Grenats vor dem Spiel drehte sich dementsprechend mehr um das Transfergeschehen als um das Sportliche.

Die Blick-Prognose

Servette kann es sich am Sonntag nicht leisten, im Stade de la Tuilière zu verlieren. Bei einer Niederlage würden die Grenats noch tiefer in die Krise rutschen und das Tabellenende nicht verlassen. Doch auch Lausanne darf nicht verlieren, weshalb es zwischen diesen beiden schwer angeschlagenen Klubs zu einem Unentschieden kommen wird. Endstand: 1:1.

Mögliche Aufstellung

Gertmonas; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Naressi, Douline; Lambourde, Stevanovic, Datro Fofana; Mutwanda

Wer fehlt?

Timothé Cognat, Yoan Séverin (beide verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Cognat 4,17 Ouattara 4,0 Rouiller 4,0

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Der Schiedsrichter

Das Derby wird von Nummer-1-Schiedsrichter Sandro Schärer geleitet. Als VAR assistiert Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Bei Lausanne gibt es positive Nachrichten von der Absenzenfront. Ibrahim Bah Mendes ist zurück und will der Offensive den nötigen Kick geben – hier gehts zum Lausanne-Inside.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB, 16.30 Uhr

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