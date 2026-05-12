Kaderschnitt beim FC Luzern. Gleich fünf Spieler müssen den Klub nach dieser Saison verlassen.

Gleich fünf Spieler müssen den FC Luzern verlassen

Gleich fünf Spieler müssen den FC Luzern verlassen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der FC Luzern bastelt am Kader für die nächste Saison. Und hat nun bekanntgegeben, wie es mit diversen Spielern weitergeht. So werden die Ende Saison auslaufenden Verträge mit Vaso Vasic, Kevin Spadanuda, Sinan Karweina und Mauricio Willmann nicht verlängert. Sie verlassen die Innerschweizer ebenso wie Leihspieler Julian von Moos. Bei ihm verzichten die Luzerner darauf, die Kaufoption zu ziehen.

Wie es für die Spieler ohne Vertragsverlängerung weitergeht, ist nicht klar. Kevin Spadanuda ist gemäss Blick-Informationen offen für ein Abenteuer im Ausland. Vor seinem Engagement in Luzern spielte er bei Ajaccio in Frankreich.

Von Moos hingegen kehrt zu Servette zurück. Er habe der Luzerner Offensive mit seinem Tempo und seiner Unberechenbarkeit zusätzliche Variabilität verliehen, wird Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zitiert. Daneben habe er leider immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Wieso die Kaufoption nicht gezogen wird, erklärt Meyer so: «Aus hauptsächlich wirtschaftlichen Gründen wird die Option einer festen Verpflichtung nicht wahrgenommen.»

Die Spieler werden nach dem letzten Heimspiel gegen den FC Zürich am Dienstagabend verabschiedet.

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