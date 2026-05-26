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Spielte auch bei Thun und YB
Ex-Bianconero wird Team-Manager beim FC Lugano

Wie der FC Lugano verkündet, wird der ehemalige Super-League-Spieler Matteo Tosetti neu die Rolle als Team Manager bei den Bianconeri übernehmen.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Matteo Tosetti wird neuer Team Manager beim FC Lugano.
Foto: PIUS KOLLER
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie der FC Lugano am Dienstag bekannt gibt, hat man Matteo Tosetti (34) in der Rolle als Team Manager verpflichtet. Der gebürtige Tessiner ist im Klub ein alter Bekannter: In seiner aktiven Karriere absolvierte er 94 Partien für die Bianconeri und steuerte dabei 22 Skorerpunkte (10 Tore, 12 Assists) bei.

Insgesamt bringt der 34-Jährige die Erfahrung aus 192 Super-League-Einsätzen mit, die er neben Lugano auch für Thun, Sion und YB sammelte. Aktuell spielt Tosetti beim FC Locarno in der 2. Liga Interregional.

Zudem vermeldet der Verein eine interne Rochade: Beatrice Girelli setzt ihre Arbeit im Verein fort und übernimmt neu die Position der Travel & Women’s Soccer Managerin.

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