Spiel wird nicht nachgeholt
Liga schmettert Lugano-Protest gegen VAR ab

Der Prostes des FC Lugano bezüglich des Super-League Spiels gegen Lausanne wurde abgelehnt. Die Tessiner haben eine aus ihrer Sicht falsche Anwendug des VAR beklagt und eine Spielwiederholung gefordert.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Anhören
Der Protest von Croci-Tortis Lugano wurde abgelehnt. Das Spiel gegen Lausanne wird nicht wiederholt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Das Spiel Lugano gegen Lausanne wird nicht wiederholt
  • Die VAR-Bilder führten zur Annullierung einer Gelben Karte
  • Der Protest wurde fünf Tage nach dem Spiel offiziell bestätigt
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Spiel in der Super League zwischen Lugano und Lausanne wird nicht wiederholt. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League SFL weist den Protest der Tessiner ab.

Luganos Verantwortliche haben beim 1:1 gegen die Waadtländer eine «fehlerhafte, nicht protokollkonforme Nutzung des Video Assistant Referees (VAR) beanstandet und die Wiederholung der Partie gefordert», wie die SFL in einer Mitteilung schreibt. Den Protest, den die Tessiner am Mittwoch, 17. September, unmittelbar nach dem Spiel eingereicht hatten, bestätigten sie fünf Tage später offiziell.

Diesem Anliegen folgte die zuständige Instanz der SFL nicht. In ihrem Entscheid hielt sie fest: «Nach einem Foulspiel erhielt Lausannes Karim Sow (22) vom Schiedsrichter eine zweite Verwarnung, was den Platzverweis zur Folge hatte. Angesichts der Situation konsultierte der Schiedsrichter die VAR-Bilder, um zu prüfen, ob das Foul eine direkte Rote Karte nach sich ziehen könnte. Es besteht kein Anlass, von den Aussagen des Schiedsrichters abzuweichen. Da der VAR eine mögliche Abseitsstellung erkannt hatte, wurden dem Schiedsrichter auch diese Bilder gezeigt, worauf dieser feststellte, dass der Angreifer Luganos (Renato Steffen, Anm. d. Red.) tatsächlich im Abseits stand. Der Schiedsrichter annullierte daraufhin die zweite Gelbe Karte – und somit den Platzverweis – und liess das Spiel fortsetzen.»

Der Beschluss der Disziplinarkommission ist für die Instanzen der SFL endgültig.

