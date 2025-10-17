Der Prostes des FC Lugano bezüglich des Super-League Spiels gegen Lausanne wurde abgelehnt. Die Tessiner haben eine aus ihrer Sicht falsche Anwendug des VAR beklagt und eine Spielwiederholung gefordert.

Der Protest von Croci-Tortis Lugano wurde abgelehnt. Das Spiel gegen Lausanne wird nicht wiederholt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Das Spiel Lugano gegen Lausanne wird nicht wiederholt

Die VAR-Bilder führten zur Annullierung einer Gelben Karte

Der Protest wurde fünf Tage nach dem Spiel offiziell bestätigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Spiel in der Super League zwischen Lugano und Lausanne wird nicht wiederholt. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League SFL weist den Protest der Tessiner ab.

Luganos Verantwortliche haben beim 1:1 gegen die Waadtländer eine «fehlerhafte, nicht protokollkonforme Nutzung des Video Assistant Referees (VAR) beanstandet und die Wiederholung der Partie gefordert», wie die SFL in einer Mitteilung schreibt. Den Protest, den die Tessiner am Mittwoch, 17. September, unmittelbar nach dem Spiel eingereicht hatten, bestätigten sie fünf Tage später offiziell.

Diesem Anliegen folgte die zuständige Instanz der SFL nicht. In ihrem Entscheid hielt sie fest: «Nach einem Foulspiel erhielt Lausannes Karim Sow (22) vom Schiedsrichter eine zweite Verwarnung, was den Platzverweis zur Folge hatte. Angesichts der Situation konsultierte der Schiedsrichter die VAR-Bilder, um zu prüfen, ob das Foul eine direkte Rote Karte nach sich ziehen könnte. Es besteht kein Anlass, von den Aussagen des Schiedsrichters abzuweichen. Da der VAR eine mögliche Abseitsstellung erkannt hatte, wurden dem Schiedsrichter auch diese Bilder gezeigt, worauf dieser feststellte, dass der Angreifer Luganos (Renato Steffen, Anm. d. Red.) tatsächlich im Abseits stand. Der Schiedsrichter annullierte daraufhin die zweite Gelbe Karte – und somit den Platzverweis – und liess das Spiel fortsetzen.»

Der Beschluss der Disziplinarkommission ist für die Instanzen der SFL endgültig.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.