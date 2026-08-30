Die YB-Offensive trifft auch gegen den FCB dreimal. Hinten haben die Berner nach fünf Spielen aber auch schon neun Tore kassiert. Warum Gerardo Seoane trotzdem an seiner Spielidee festhält.

19 Tore in den ersten fünf Super-League-Runden – das ist vor YB noch nie einem Team gelungen. Doch trotz dieser historischen Bestmarke lassen die Berner beim 3:3 gegen den FCB schon zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegen. Denn hinten hat sich der Tabellenführer auch bereits neun Gegentore eingefangen.

Trotzdem hält Trainer Gerardo Seoane (47) fest: «Unsere Spielweise wird sich nicht ändern! Wir wollen weiterhin im Spiel nach vorne dominant sein.» Wie viel Risiko sein Team dafür bereit ist einzugehen, zeigt sich am Samstagabend im Wankdorf. Beim Stand von 2:0 werden die Berner nach einem eigenen Eckball ausgekontert und kassieren den Anschlusstreffer. «Wir haben eine mutige Art gewählt, wie wir in dieser Saison Standard-Situationen angehen wollen. Der FCB hat das aber auch gut ausgenutzt», sagt Seoane.

Alle drei Gegentore will der YB-Coach aber nicht auf sein Offensivkonzept zurückführen. «Nicht nur bei den Toren, auch bei ein paar anderen Aktionen hätten wir mehr machen und konsequenter verteidigen können», findet Seoane. Der Luzerner nimmt aber nicht nur seine Verteidiger in die Pflicht: «Wenn du so viel nach vorne spielst, wünschst du dir, dass du den Sack selbst früher zumachst.»

YB schiesst im Schnitt 3,8 Tore pro Spiel

Weil YB das gegen den FCB aber verpasst, muss sich nach dem Spiel auch Sandro Lauper (29) ärgern. «Wenn du zu Hause drei Tore schiesst und nicht gewinnst, dann kannst du nicht zufrieden sein», findet der Verteidiger. «Momentan leiden wir hinten etwas darunter, dass wir vorne so viel Punch und so viele Spieler im Strafraum haben.» Das sei allerdings ein Risiko, dass man bewusst eingehe. «Wir wissen, dass wir im Verlauf der Saison noch das eine oder andere Gegentor fressen werden», so Lauper.

Rechnet man die Gegentor-Quote aus den ersten fünf Partien auf 38 Saisonspiele hoch, macht das am Ende 68 Gegentreffer. Was allerdings durchaus verkraftbar wäre, wenn die Berner Offensive weiterhin derart heiss läuft. 3,8 Tore erzielt YB im Schnitt, womit man am Saisonende bei 144 (!) Toren landen würde.

Die aktuelle Rekordmarke stammt aus der Saison 2018/2019 (zwei Spiele weniger) und liegt bei 99 Toren. Gehalten von YB ...