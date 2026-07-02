Moritz Broschinski verlässt den FC Basel nach einer Saison wieder – vorerst leihweise. Der Stürmer schliesst sich für die kommende Saison dem Karlsruher SC in der 2. Bundesliga an. Danach besitzen die Süddeutschen eine Kaufoption.
Der 25-Jährige kam letzten Sommer vom VfL Bochum ans Rheinknie, konnte aber nicht überzeugen. In 30 Partien für den FCB gelangen dem Angreifer nur gerade drei Tore.
«Trotz sportlich herausfordernder Phasen überzeugte Broschinski beim FCB stets mit seiner professionellen Einstellung und seiner positiven Art», schreiben die Bebbi in der Medienmitteilung. Durch die Leihe soll er «neue Impulse erhalten, zu alter Stärke zurückfinden und zusätzliches Selbstvertrauen sammeln».
Flügelspieler kommt
Nur kurz darauf vermeldet der FCB die Verpflichtung von Kazeem Olaigbe (23). Der belgisch-nigerianische Doppelbürger kommt vom türkischen Klub Trabzonspor zunächst auf Leihbasis. Die Basler besitzen aber eine Kaufoption für den Flügelspieler.
Olaigbe stammt aus der Jugend von Anderlecht, wechselte aber mit 16 Jahren in die U18 von Southampton. 2023 wechselte er zurück nach Belgien zu Cercle Brügge, eineinhalb Jahre später ging es weiter zu Stade Rennes.
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