Nach der 1:5-Pleite in Thun kommt es bei GC zum Trainer-Knall: Gerald Scheiblehner muss seinen Posten räumen. Die richtige Entscheidung? Nicht, wenn es nach der Mehrheit der Blick-Leserinnen und -Lesern geht, wie die Auflösung des Votings zeigt.

Blick Sportdesk

Die Meldung kommt am Montagabend: Gerald Scheiblehner (49) ist nicht mehr länger Trainer der Grasshoppers – die Zürcher entlassen den Österreicher, der seit vergangenem Sommer an der Seitenlinie des Tabellenelften der Super League stand. Es ist die Konsequenz einer mässigen Saison des Rekordmeisters, der mit nur fünf Siegen aus 30 Liga-Spielen einmal mehr um den Verbleib in der Super League zittert. Dass Scheiblehner die Hoppers erstmals seit 2018 in den Halbfinal des Schweizer Cups geführt hat, konnte ihm den Job nicht retten.

Dennoch hätte eine Mehrheit der Blick-Leserinnen und -Leser an Scheiblehner festgehalten: 57 Prozent der rund 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Blick-Voting beantworten die Frage «Ist der Rauswurf von Scheiblehner richtig?» mit «Nein, GC hätte an ihm festhalten sollen.» Demgegenüber sehen 43 Prozent diese Trainer-Entlassung als letzte Möglichkeit für GC, die Saison doch noch zu retten. Ob den Zürchern dies mit Scheiblehner-Nachfolger Gernot Messner (45) gelingt, wird sich zeigen.

Das Voting wurde am Montagabend lanciert und am Dienstagnachmittag um 16 Uhr ausgewertet.

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