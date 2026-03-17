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Blick-Leserschaft sieht Scheiblehner-Rauswurf kritisch

Nach der 1:5-Pleite in Thun kommt es bei GC zum Trainer-Knall: Gerald Scheiblehner muss seinen Posten räumen. Die richtige Entscheidung? Nicht, wenn es nach der Mehrheit der Blick-Leserinnen und -Lesern geht, wie die Auflösung des Votings zeigt.
Publiziert: 16:12 Uhr
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Ist nicht mehr GC-Trainer: Gerald Scheiblehner.
Foto: Pius Koller
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Blick Sportdesk

Die Meldung kommt am Montagabend: Gerald Scheiblehner (49) ist nicht mehr länger Trainer der Grasshoppers – die Zürcher entlassen den Österreicher, der seit vergangenem Sommer an der Seitenlinie des Tabellenelften der Super League stand. Es ist die Konsequenz einer mässigen Saison des Rekordmeisters, der mit nur fünf Siegen aus 30 Liga-Spielen einmal mehr um den Verbleib in der Super League zittert. Dass Scheiblehner die Hoppers erstmals seit 2018 in den Halbfinal des Schweizer Cups geführt hat, konnte ihm den Job nicht retten.

Dennoch hätte eine Mehrheit der Blick-Leserinnen und -Leser an Scheiblehner festgehalten: 57 Prozent der rund 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Blick-Voting beantworten die Frage «Ist der Rauswurf von Scheiblehner richtig?» mit «Nein, GC hätte an ihm festhalten sollen.» Demgegenüber sehen 43 Prozent diese Trainer-Entlassung als letzte Möglichkeit für GC, die Saison doch noch zu retten. Ob den Zürchern dies mit Scheiblehner-Nachfolger Gernot Messner (45) gelingt, wird sich zeigen.

Das Voting wurde am Montagabend lanciert und am Dienstagnachmittag um 16 Uhr ausgewertet.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
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