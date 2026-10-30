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«Wäre bisschen zufriedener»
Das fordert der FCB-Trainer vor Lugano-Kracher von Shaq und Co.

Mitten in der Krise muss der FCB auswärts beim noch ungeschlagenen Leader Lugano ran. Doch selbst bei einem Sieg im Tessin wird Trainer Slavisa Jokanovic (58) keine Freudensprünge machen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Slavisa Jokanovic wartet noch auf seinen ersten Super-League-Sieg.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

  • Basel reist in der Krise zu ungeschlagenem Leader Lugano
  • Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen fordert Jokanovic Kampf
  • Selbst bei einem Sieg wird Jokanovic nicht feiern
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Lucas WerderReporter Fussball

Aufgrund der sportlich schwierigen Situation hat die Medienstelle des FC Basel diese Woche sämtliche Interviewanfragen abgelehnt. Dafür spricht Trainer Slavisa Jokanovic (58) am Freitag ausführlich über das bevorstehende Spiel gegen Lugano. Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Super-League-Spielen muss der FCB am Sonntag ausgerechnet zum souveränen Tabellenführer. Danach wartet in Thun ein weiteres Gastspiel.

Was braucht es angesichts der angespannten Tabellenlage aus diesen zwei Spielen, damit sich Jokanovic danach glücklich in die nächste Länderspielpause verabschieden kann? «Ich bin in meinem Leben noch nie ganz glücklich gewesen», sagt der FCB-Trainer. Selbst bei einem überraschenden Erfolg gegen Lugano sehe er keinen Grund, etwas zu feiern. «Wir wissen, wo wir stehen, und dass wir Punkte brauchen. Wenn ich sehe, dass wir darum kämpfen, dann kann ich ein kleines bisschen zufriedener und glücklicher sein.»

Bei Pleite schon 20 Punkte hinter Lugano

Beim 0:0 gegen GC habe seine Mannschaft das zumindest phasenweise schon einmal gezeigt. «Wir haben Mentalität bewiesen und bis zum Schluss alles versucht», so Jokanovic. Zudem sei der FCB zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben. «Das waren kleine Schritte vorwärts, aber das ist noch nicht genug.»

Gegen das noch ungeschlagene Lugano wird ein Auftritt wie gegen die Hoppers aber kaum reichen, um dringend benötigte Punkte einzufahren. Geht die Partie in der AIL Arena verloren, würde der Rückstand auf den Leader bereits 20 Punkte betragen – nach zwölf Runden.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
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