Die News der Woche
Sion legt den besten Saisonstart seit der Spielzeit 2012/13 hin. Damals kamen Sébastien Fournier und seine Mannschaft nach sieben Spieltagen auf 16 Punkte und belegten am Ende den sechsten Platz in der Super League. In diesem Jahr stehen nach der gleichen Anzahl an absolvierten Partien 15 Punkte zu Buche.
Die grosse Frage
Wird Sion in der Tabelle an den Young Boys vorbeiziehen? Mit einem Sieg im Nachholspiel am Dienstagabend im Letzigrund würden die Walliser den zweiten Tabellenplatz einnehmen – nur einen Punkt hinter Lugano, das am Mittwochabend auf St. Gallen trifft. Von Euphorie könne jedoch keine Rede sein, meint Didier Tholot: «In diesem Verein geht es sehr schnell auf- oder abwärts.»
Gesagt ist gesagt
«Was mir gefällt, ist, dass man nicht immer Ballbesitz haben muss», merkte Jan Kronig nach dem Sieg am Samstagabend in St. Gallen an. Sion hat zuletzt drei Siege eingefahren – und das auf drei unterschiedliche Arten: mit spielerischer Dominanz in Basel, durch Kampfgeist gegen Thun im Tourbillon und mittels Konterspiel gegen die St. Galler. Die Walliser Mannschaft ist gefährlicher denn je.
Die Blick-Prognose
Wie könnte man sich im Letzigrund etwas anderes als einen Erfolg der Sittener vorstellen? Ein anderer Ausgang erscheint angesichts der aktuellen Form der Mannschaft von Didier Tholot – die zuletzt drei Siege in Folge feierte – tatsächlich kaum denkbar. Dennoch ist Vorsicht geboten: Die Grasshoppers haben sich in den letzten drei Spielen gefangen (7 Punkte) und insbesondere gegen Zürich grosse mentale Stärke bewiesen. Es verspricht also eine interessante Partie zu werden. Blick tippt auf einen 2:0-Sieg der Walliser.
Mögliche Aufstellung
Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Cipriano; Kabacalman, Rrudhani, Baltazar; Chouaref, Boteli, Surdez
Wer fehlt?
Hajrizi (verletzt).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:
- Boteli 4,71
- Kabacalman 4,57
- Rrudhani 4,5
Der Schiedsrichter
Schiedsrichter Fedayi San leitet das Spiel in Zürich. Sandro Schärer assistiert als VAR aus Volketswil.
Der Gegner
Bei GC sind viele neue Spieler gekommen. Mit Amir Abrashi ist der Leitwolf aber geblieben und befindet sich in hervorragender Form. Von Trainer Peter Zeidler wird der Einfluss des Captains hervorgehoben – hier gehts zum GC-Inside.
Runde
Luzern – Lausanne 1:0
FCZ – Basel 1:2
YB – Vaduz 4:2
Di., GC – Sion 19.00 Uhr
Mi., Thun – Servette 19.00 Uhr
Mi., Lugano – St. Gallen 19.00 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
8
-4
6