Lange zeigt Sion beim Saisonauftakt das gleiche Gesicht wie in der Rückrunde, als es das schlechteste Team der Liga gewesen ist. Die Startelf zeigt eine passive Leistung, verpasst die wenigen Chancen, die sie hat und lässt sich dann von den Gastgebern kontrollieren.

Wie auch schon in der abgelaufenen Saison ist das Team unter anderem von der Genialität eines Mannes abhängig: Ilyas Chouaref, der sowohl das 1:2 als auch das 2:2 innert sechs Minuten auflegt. Die Einwechselspieler in der Offensive bringen zudem viel neuen Schub ins Spiel, Energie – und ganz wichtig: Tore.

Einen enttäuschenden Auftritt zeigt derweil der von Widzew Lodz fix übernommene Kreshnik Hajrizi, der beim 0:2-Gegentor gar nicht gut aussieht gegen FCZ-Flügel Umeh Emmanuel.

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Neil Volken soll es erlaubt sein, mit 18 Jahren beim ersten Startelfeinsatz Fehler zu machen. Dennoch kommt man nach seinen ersten vollen 90 Minuten zur Erkenntnis, dass der Linksverteidiger die klare Schwachstelle im Spiel der Zürcher gewesen ist. Wenn es gefährlich wird, dann über seine Seite. Alle drei Gegentore kommen über seine linke Seite zustande und beim entscheidenden 2:3 ist er massgeblich involviert am Mega-Bock mit Captain Yanick Brecher.

Pluspunkte gibt es für die neue Nummer 10 beim FCZ: Steven Zuber gehört zu den Unterschiedsspielern in der Liga und er hat das am Freitag erneut unterstrichen. Lange im Spiel nicht sonderlich auffällig, doch in der 27. Minute gewährt man ihm zu viel Platz, den er mit einem Traumtreffer zum Saisonauftakt ausnutzt.

