Keine einzige 5? Das hat es bei Sion nach einem Heimspiel kaum je gegeben. Aber die Walliser sind in der ersten Halbzeit zu passiv, haben zu viel Respekt vor der YB-Angriffsmaschinerie. Und getrauen sich zu selten, mit gewisser Vehemenz hinter die letzte Berner Kette zu kommen. Und in der zweiten sind sie zu unpräzis oder fahrig. Zudem haben diejenigen Spieler die gefährlichsten Chancen, die nicht bewertet werden wie Boteli oder Surdez.

Ungenügend sind Jan Kronig, der bei Essendes Siegtor beim Franko-Kongolesen steht. Betonung auf: steht. Denn der Oberwalliser, sichtlich überrascht, versucht gar nicht erst aufzuspringen, was Essende den Job erleichtert. Dann Rilind Nivokazi, dessen spielerische Limiten in solch einem Spiel aufgedeckt werden. Und Ilyas Chouaref, dem kaum etwas Produktives gelingt. Der grosse Rest erhält eine 4.

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