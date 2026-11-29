Keine einzige 5? Das hat es bei Sion nach einem Heimspiel kaum je gegeben. Aber die Walliser sind in der ersten Halbzeit zu passiv, haben zu viel Respekt vor der YB-Angriffsmaschinerie. Und getrauen sich zu selten, mit gewisser Vehemenz hinter die letzte Berner Kette zu kommen. Und in der zweiten sind sie zu unpräzis oder fahrig. Zudem haben diejenigen Spieler die gefährlichsten Chancen, die nicht bewertet werden wie Boteli oder Surdez.
Ungenügend sind Jan Kronig, der bei Essendes Siegtor beim Franko-Kongolesen steht. Betonung auf: steht. Denn der Oberwalliser, sichtlich überrascht, versucht gar nicht erst aufzuspringen, was Essende den Job erleichtert. Dann Rilind Nivokazi, dessen spielerische Limiten in solch einem Spiel aufgedeckt werden. Und Ilyas Chouaref, dem kaum etwas Produktives gelingt. Der grosse Rest erhält eine 4.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
15
22
38
2
BSC Young Boys
15
18
34
3
FC Sion
15
12
29
4
FC St. Gallen
15
0
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
15
-5
17
8
FC Thun
15
-9
17
9
FC Basel
15
-7
15
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9