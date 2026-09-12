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Sion-Noten zum FCSG-Match
Drei Walliser für Gala-Auftritt mit einer Sechs belohnt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Sion-Spieler zum 3:0-Sieg gegen St. Gallen.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Von Lawrence Ati Zigis Arm prallt der Ball hinter die Linie. Es ist das letzte Tor, das im Sitterstadion fällt.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Wird er wirklich jeden Tag ein kleines bisschen besser? Die Schweizer Nati kann sich jedenfalls auf Winsley Boteli freuen. In dieser Saison ist er bislang mit Toren am Laufmeter aufgefallen. Worauf Trainer Didier Tholot knallhart gefordert hat, dass er als Prellbock und Vorlagengeber noch zulegen müsse. Und was macht Boteli? Gibt beim Führungstor in St. Gallen den Prellbock, um Ilyas Chouaref den Weg zum Tor zu öffnen. Und legt das 2:0 im Konter perfekt für Franck Surdez auf. Sackstark.

Dieses Wort passt auch zu den beiden Sechsern Ali Kabacalman und Baltazar. Der eine ist der kluge Ballverteiler, der das Spiel enorm gut liest und erst noch das 3:0 schiesst. Der andere ist der Mann, der ohne jede Eitelkeit die Drecksarbeit vor dem eigenen Strafraum erledigt und die Basis für ein Spiel ohne Gegentor legt.

Beispiel für die Arbeit der beiden: Baltazar blockt in der 59. den Schuss von Lukas Daschner im eigenen Sechzehner. Sechs Pässe und 25 Sekunden später steht Kabacalman völlig alleine vor dem St. Galler Tor und erzielt das dritte Sittener Tor.

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