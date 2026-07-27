Lucas Werder Reporter Fussball

Vier Gegentore in 90 Minuten? Das hat es für den FC Sion in der ganzen abgelaufenen Saison nicht ein einziges Mal gegeben. Dass die Walliser zum Start in die neue Spielzeit in Bern nun gleich vier Treffer einstecken müssen, hängt auch mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Kreshnik Hajrizi zusammen. Den dessen Vertreter Noé Sow verschuldet im Wankdorf gleich zwei Tore. Erst verliert er nach einem Eckball das Luftduell gegen Torschütze Essende, dann grätscht er Monteiro um und verursacht so einen Berner Penalty.

Das ist besonders bitter für seinen Abwehrkollegen Jan Kronig, der nicht nur eine solide Partie abliefert, sondern mit seinem 30-Meter-Knaller das bisherige Tor der Saison erzielt. «Bringt leider nichts, wenn du den Match verlierst», so der Verteidiger. Neben Kronig holen sich trotz der Pleite noch ein paar andere Sion-Spieler eine genügende Note ab. Zum Beispiel die beiden eingewechselten Franck Surdez und Fodé Sylla, die in der zweiten Halbzeit für deutlich mehr Schwung sorgen als ihre Vorgänger. Superjoker Winsley Boteli holt nicht nur aufgrund seines Treffers sogar die Note 5 ab.

Die Mehrheit der Walliser fällt aber durch. Neben Sow kassiert auch Totalausfall Josias Lukembila die Note 2. Der Stürmer bleibt zur Pause in der Kabine, nachdem er in den 45 Minuten zuvor keinen einzigen Abschluss verzeichnete.

Hinweis: Josias Lukembila, Théo Berdayes, Liam Chipperfield (alle bis 45.), Ilyas Chouaref, Ali Kabacalman (beide bis 74.) – Winsley Boteli, Franck Surdez, Fode Sylla (alle ab 46.), Rilind Nivokazi, Donat Rhudhani (beide ab 74., zu kurz für eine Bewertung).

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