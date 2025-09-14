1/7 Sion hat allen Grund zur Freude. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Es gibt Stürmer, die schiessen in der Challenge League alles zu Kleinholz, haben aber in der Super League Mühe. Moreno Merenda oder Paulo Vogt lassen grüssen. Sions Rilind Nivokaze hingegen scheint in beiden Ligen zu reüssieren. Für Bellinzona skorte der Stürmer in der letzten Saison 18 Mal, nun macht er auch in Sion so weiter. Drei Treffer in fünf Spielen. Der Beste aber ist Ex-Winti-Spieler Josias Lukembila. Erst trifft er den Pfosten, dann markiert er jenen Treffer, der am Ende den Sieg bringt. Auch Ali Kabacalman kann überzeugen, sein Laserpass vor dem 1:0 spricht für sich. Auch Noe Sows Treffer zum 2:1 ist das Eintrittsgeld wert für jene rund drei Dutzend Sion-Fans.

Hinweis: Baltazar ab 69. für Kabacalman (zu kurz für eine Bewertung), Diack ab 69. für Bouchlarhem (zu kurz für eine Bewertung), Chipperfield ab 76. für Berdayes (zu kurz für eine Bewertung), Boteli ab 80. für Nivokazi (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Es ist nicht bekannt, wie das Spiel ausgegangen wäre, hätte Carmine Chiappetta von Anfang an gespielt. Fakt ist: Der ehemalige Junior des FC Schaffhausen bringt nach seiner Einwechslung ordentlich Drive ins Spiel der Winterthurer. Zur Pause in der Kabine bleiben Randy Schneider und Theo Golliard. Und das zurecht. Beide erwischen einen ganz schwachen Nachmittag. Zwar tritt Schneider jenen Eckball, der zum Ausgleich führt, ansonsten aber mag dem Winti-10ner nicht viel gelingen. Dasselbe gilt für Golliard, der als Di-Giusto-Ersatz verpflichtet wurde, die grossen Fusstapfen des 168 Zentimeter kleinen Zauberers aber noch nicht zu füllen vermag.

Hinweis: Chiappetta ab 46. für Golliard, Beyer ab 46. für Schneider, Hunziker ab 72. für Maluvunu (zu kurz für eine Bewertung), Martins ab 72. für Sidler (zu kurz für eine Bewertung), Ulrich ab 84. für Cueni (zu kurz für eine Bewertung).

