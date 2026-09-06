Alain Kunz Reporter Fussball

Es ist nicht der beste Auftritt des FC Sion. Vieles stimmt nicht. Angefangen bei der unfassbar dämlichen Gelb-Roten Karte gegen Fodé Sylla über den lange Zeit ungenügenden Sturm und die beiden Abwehr-Aussetzer, die zu den Toren von Thun führten. Aber der FC Sion hat die Kapazität, solche Widerstände zu überwinden. Das gelingt vor allem dank des starken zentralen Mittelfelds mit Kabacalman und Baltazar, weshalb diese jeweils eine 5 kriegen. Wie auch Donat Rrudhani, der einen Assist verbuchen kann, den Penalty herausholt und ebendiesen sicher verwandelt. Und der bärenstarke Abwehrchef Jan Kronig, der sich einen halben Assist beim Siegtor gutschreiben lassen kann, als Thun-Goalie Steffen die Direktabnahme des Oberwallisers nicht festhalten kann.

Auf der anderen Seite stehen die beiden Ausnahmetalente Boteli und Surdez, denen an diesem heissen Tag praktisch nichts gelingt. Gibt eine 3. Wie auch für Marquinhos, der hinten links ein Unsicherheitsfaktor ist. Und natürlich Fodé Sylla. Der Franzose hätte für diesen unfassbar dummen Platzverweis eine glatte 1 gekriegt, hätte er nicht den herausragenden Pass in die Tiefe gespielt, der Rrudhani die Vorarbeit auf Sow zum 1:1 ermöglicht.

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