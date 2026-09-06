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Sion-Noten gegen Thun
Gemischtes Fazit trotz Sieg – Rotsünder fällt durch

Sion schlägt Thun trotz langer Unterzahl in letzter Minute. Dabei haben aber nicht alle Sittener überzeugt – wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 3:2-Sieg der Walliser.
Publiziert: 20:39 Uhr
|
Aktualisiert: 20:42 Uhr
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1/8
Sion und Thun liefern sich im Tourbillon einen harten Kampf.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Es ist nicht der beste Auftritt des FC Sion. Vieles stimmt nicht. Angefangen bei der unfassbar dämlichen Gelb-Roten Karte gegen Fodé Sylla über den lange Zeit ungenügenden Sturm und die beiden Abwehr-Aussetzer, die zu den Toren von Thun führten. Aber der FC Sion hat die Kapazität, solche Widerstände zu überwinden. Das gelingt vor allem dank des starken zentralen Mittelfelds mit Kabacalman und Baltazar, weshalb diese jeweils eine 5 kriegen. Wie auch Donat Rrudhani, der einen Assist verbuchen kann, den Penalty herausholt und ebendiesen sicher verwandelt. Und der bärenstarke Abwehrchef Jan Kronig, der sich einen halben Assist beim Siegtor gutschreiben lassen kann, als Thun-Goalie Steffen die Direktabnahme des Oberwallisers nicht festhalten kann.

Auf der anderen Seite stehen die beiden Ausnahmetalente Boteli und Surdez, denen an diesem heissen Tag praktisch nichts gelingt. Gibt eine 3. Wie auch für Marquinhos, der hinten links ein Unsicherheitsfaktor ist. Und natürlich Fodé Sylla. Der Franzose hätte für diesen unfassbar dummen Platzverweis eine glatte 1 gekriegt, hätte er nicht den herausragenden Pass in die Tiefe gespielt, der Rrudhani die Vorarbeit auf Sow zum 1:1 ermöglicht. 

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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